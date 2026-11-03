Mercati in allerta per un’America “anatra zoppa”: focus sui rischi per i Big Tech

I mercati finanziari si preparano a uno scenario definito come un’America “anatra zoppa” in vista dei midterm. La previsione, rilanciata dall’agenzia Reuters, evidenzia rischi per i giganti della tecnologia.

Secondo il pezzo firmato da Andrea Greco (Reuters) e pubblicato su Repubblica il 2 novembre 2026 alle 08:27, lo scenario atteso è caratterizzato dalla possibile convivenza tra un Congresso democratico e una presidenza repubblicana.

L’articolo segnala come questa prospettiva stia già entrando nelle valutazioni degli operatori di mercato, con particolare attenzione ai potenziali effetti sul comparto Big Tech.