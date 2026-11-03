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Meloni porta via il tema della sicurezza a Vannacci, ma gli equilibri restano intatti

Meloni ha sottratto il tema sicurezza a Vannacci ma non ha ribaltato gli equilibri, osserva Giovanni Diamanti in un articolo di Repubblica del 2 novembre 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Giorgia Meloni ha assunto la gestione del tema della sicurezza che fino a quel momento era associato a Vannacci, ma questo spostamento non ha cambiato i rapporti di forza tra le parti.

Lo osserva Giovanni Diamanti in un articolo pubblicato su Repubblica il 2 novembre 2026. Secondo l’analisi, “vincere la battaglia dell’agenda non significa necessariamente vincere quella elettorale”, sintetizzando l’esito dell’operazione politica descritta.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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