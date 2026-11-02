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Antonelli festeggia il titolo mondiale: lacrime per il nonno e brindisi in pit lane all’Hermanos Rodríguez

Kimi Antonelli celebra il Mondiale nella pit lane dell’Hermanos Rodríguez: commozione per il nonno, poi festa con champagne e cappellini per il campione italiano.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Dalla nostra inviata Alessandra Retico

Kimi Antonelli ha chiuso la stagione conquistando il titolo mondiale e trasformando la tensione di un’intera annata in una serata di festa nell’Hermanos Rodríguez. Dopo un momento di commozione legato al nonno, il pilota italiano è stato circondato dai festeggiamenti nella pit lane del circuito.

La scena si è svolta subito dopo la vittoria che ha assegnato il Mondiale: colleghi, addetti ai box e tifosi hanno raggiunto Antonelli per celebrare il traguardo. Champagne, cappellini e applausi hanno segnato l’atmosfera nella pit lane, dove il campione ha potuto finalmente lasciar andare l’emozione accumulata durante la stagione.

La commozione per il nonno è stata uno dei tratti più intensi della serata. Quella sensazione si è poi sciolta nel coro dei festeggiamenti, che ha accompagnato il riconoscimento ufficiale del titolo al pilota italiano.

Sul podio e nei paddock, la vittoria è stata vissuta come il coronamento di un percorso che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Antonelli si è concesso il momento di gioia che segue anni di attesa e di fatica, circondato dalla squadra e dai suoi sostenitori.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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