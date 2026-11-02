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Manovra: 100 euro per i nuovi nati, ma il nuovo “salvadanaio” Inps non include i bimbi adottati

La manovra prevede 100 euro per i nuovi nati tramite un nuovo salvadanaio Inps che però non cita adozioni e affidi preadottivi, a differenza del bonus bebè.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il nuovo intervento previsto dalla manovra assegna 100 euro ai nuovi nati, ma lascia fuori i bambini arrivati tramite adozione e gli affidi preadottivi. Lo strumento individuato per erogare la misura è un “salvadanaio” gestito dall’Inps che, nelle norme approvate, non contempla esplicitamente queste categorie.

La misura si pone quindi in contrasto con il bonus bebè già in vigore, che invece include adozioni e affidi preadottivi. La differenza ha sollevato perplessità tra chi segue l’applicazione delle misure di sostegno alla natalità e alle famiglie.

L’articolo con la ricostruzione è stato pubblicato il 2 novembre 2026 da Valentina Conte.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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