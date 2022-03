Mariupol attaccata anche dal mare. Colpita scuola con 400 sfollati

L’assalto russo a Mariupol è sempre più violento.

L’Armata ha iniziato a colpire anche dal mare la città martire del sud dell’Ucraina, dopo aver portato i carri armati per le strade del centro.

E si teme una nuova strage, a causa di un bombardamento che ha colpito una scuola trasformata in un rifugio per almeno quattrocento sfollati.

Ennesimo dramma di vittime innocenti in una guerra che, a dispetto di alcuni segnali di ottimismo sul fronte diplomatico, rischia di un’ulteriore escalation. Perché secondo l’intelligence di Kiev l’ingresso nel conflitto della Bielorussia al fianco di Putin appare imminente.

Nella città portuale del sud ridotta ormai ad uno scheletro, la popolazione sotto assedio ha vissuto una nuova giornata da incubo.

Questa volta sotto il fuoco russo è finita una scuola, diventata un rifugio per circa 400 sfollati, hanno denunciato le autorità municipali. E come per il teatro, è iniziata la corsa a cercare sotto le macerie donne, bambini e anziani.

I soccorsi sono resi ancora più difficili per via dei combattimenti strada per strada. E la morsa dei russi si è stretta ulteriormente con proiettili lanciati da quattro navi della Marina. “La città continua a essere bombardata sia dal cielo che dal mare”, ha reso noto il consigliere del sindaco Pet Andrushenko, affermando che gli occupanti sembra siano ansiosi di spazzarci via”.