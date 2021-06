Marinaio ‘sprezzante’, alterco in motoscafo Actv

E’ ormai un quarto alle 8 e alla fermata di San Pietro di Castello non si vede ancora all’orizzonte il motoscafo Actv con direzione Fondamente Nove, quello che porta i dipendenti dell’Ospedale Civile a lavorare (7,39 sul tabellone).

“Passano altri cinque, dieci, quindici minuti – ci racconta S.C., che abita nei paraggi – e finalmente lo si vede arrivare, appaiato con quello che proviene da Lido, che invece tra di loro dovrebbero essere sfalsati di dieci minuti”.

“Nell’atto di salire a bordo mi permetto di fare una battuta, ma simpaticamente: ‘come mai così tanto ritardo? Avete avuto problemi, non so… il motore?’ ma proprio col sorriso”.

“E’ a quel punto che il marinaio, rimessa a posto la corda, si gira e nello spostarsi dal barcarizzo si sporge con il viso proteso verso la mia faccia e con vero disprezzo mi spiattella un: “E anca doman, e doman femo pezo…”.

Per poi darmi una spallata

per tornare in cabina”.

“Allora l’ho seguito e gli ho urlato – ho urlato, mi dispiace ma lo ammetto – che era un bel maleducato, che non ci si comporta così e che se non voleva rispondere ad una battuta simpatica poteva non dire niente”.

“E’ stato a quel punto che altre persone si sono messe in mezzo saltando su al dipendente arrogante. C’è stato chi ha detto che anche le altre persone che devono andare a lavorare (i dipendenti ospedalieri) meritano rispetto e non devono essere costretti a fare ritardi per i problemi coi datori di lavoro dei dipendenti Actv”.

“Un’altra signora invece ha rimarcato che, con tre abbonamenti annuali in famiglia, la gente paga per quel servizio e pretende che venga fornito con regolarità, non che ogni corsa sia un’incognita”.

Poi c’è stato un immancabile “Se non ti comoda il lavoro che fai o i soldi che ti danno licenziati e vai a fare qualcos’altro…” e infine chi gli ha detto che quantomeno avrebbe dovuto scusarsi con ‘la signora’ (con me)”.

“Lui invece è rimasto seduto immobile (e questo è stato un bene perché gli animi si erano molto scaldati) a fissare tutti dietro i suoi rayban con aria di sfida e espressione truce”.

“A me dispiace per le problematiche dei lavoratori di questi mesi, ma non è questa la lotta per avere una rivalsa.

Un ragazzo di vent’anni, che rappresenta l’azienda in quel momento, non può essere libero di comportarsi così con le persone. Anche per questo scrivo su questo fatto accaduto questa mattina, per dire ai dipendenti Actv che non raccoglierete certo le simpatie che sperate tra gli utenti così”.

“Nota bene: e non c’entra niente il fatto che non fosse bianco. Anzi, chi mi conosce sa bene che non sono razzista, tutt’altro. In vent’anni della tua vita nessuno ti ha insegnato l’educazione, questa è la verità”.

Così si conclude la segnalazione.

lettera firmata