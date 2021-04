Fermato pluripregiudicato a Marghera con coltello, pila e lima

Fermato pluripregiudicato a Marghera con coltello a seghetto, pila e lima. E’ stato trovato in possesso di strumenti da scasso dopo un controllo della Polizia locale a Marghera e denunciato.

Ad essere fermato dagli agenti uno straniero pluripregiudicato, durante un’attività svolta dal Nucleo operativo in borghese nel pomeriggio di ieri, domenica 25 aprile. Gli operatori in perlustrazione hanno notato un’auto parcheggiata in via Don Orioni, ferma sul lato della strada, con a bordo una donna.

Insospettiti, gli agenti hanno effettuato degli accertamenti sul mezzo riscontrando che si trattava di una vettura di solito usata da un cittadino straniero, già conosciuto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Dopo circa mezz’ora di appostamento, gli agenti hanno visto proprio il pregiudicato uscire dalla zona dei palazzoni di Ca’ Emiliani e raggiungere la donna in auto. Con sé aveva una sacca a tracolla.

A quel punto la Polizia locale ha fermato l’uomo che non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla sua presenza a Marghera. Il pregiudicato, infatti, risulta residente a Mira.

Gli agenti hanno perquisito la sacca che portava con sé, trovando al suo interno il coltello e gli altri strumenti, riconducibili ad attività di scasso.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi da scasso.