Marghera, domani chiusa al traffico via dell’Elettronica per collaudi

Marghera, chiusa al traffico via dell’Elettronica. A partire dalle 8 di domani, domenica 21/3, con ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 23 del 19/3/2021, sarà chiusa al traffico via dell’Elettronica, a Marghera, con deviazione su via Moranzani, che sarà temporaneamente percorribile anche dal traffico pesante.

La chiusura è necessaria per permettere il collaudo del ponte che attraversa la ferrovia e via dell’Elettronica e si interseca con via della Geologia. Il collaudo dovrebbe essere ultimato nel primo pomeriggio, spiegano da Veritas, in modo da riaprire la viabilità.

L’apertura del ponte consentirà di partire con la coltivazione dei primi lotti della discarica Vallone Moranzani, trasferendo quanto depositato temporaneamente nelle vasche di stoccaggio autorizzate che si trovano nell’area dei 23 ettari, senza transitare per la viabilità pubblica.

Fino a oggi non era stato possibile collaudare il ponte – fa sapere Veritas in una nota – a causa del mancato interramento degli elettrodotti e da altre vicende che avevano bloccato il cantiere. Il ponte – fornito e posato sei anni fa da Sifa, società partecipata da Veritas – è lungo 40 m ed è posato a una quota di 6 m dal piano stradale; è assemblato in modo da poter essere spostato in caso di transito di carichi eccezionali.

Grazie a questi interventi verranno spostati finalmente in discarica i sedimenti scavati nei canali portuali nel periodo da gennaio 2010 al luglio 2014 e depositati nell’area 23 ettari.