Giovane di 22 anni muore di meningite fulminante. Si cercano contatti tra Jesolo e Montebelluna

Marco Innocente aveva solo 22 anni. E’ stato ucciso da una malattia inesorabile e fulminante. A soli 22 anni. Una vita giovane, sana, sportiva, è stata spezzata da un’infezione che non perdona.

La malattia ha portato via il giovane nel giro di soli tre giorni. Marco aveva accusato i primi sintomi mercoledì, poi una leggera febbre, mal di testa, stanchezza e vomito.

Nella notte tra giovedì e venerdì, poi, il tracollo. Marco faceva fatica a respirare, quindi la corsa in ospedale, ma è stato tutto inutile, il giovane venerdì è mancato lasciando nella disperazione la famiglia.

Come previsto dai protocolli sono state attivate le ricerche dei contatti. L’Usl 2 Marca Trevigiana ha subito avviato un’indagine per individuare le persone entrate in stretto contatto con il 22enne, in particolare in due discoteche: alla Capannina di Jesolo e al Maxmax di Caerano di San Marco, vicino a Montebelluna.

35 persone sono già state sottoposte a profilassi e sono stati informati i Pronto soccorso e i medici di famiglia.

L’Ulss consiglia ai ragazzi che sono stati in discoteca di fare un passaggio con il loro medico di famiglia per essere totalmente tranquilli. Viste le tempistiche, comunque, si pensa che la cosa si possa chiudere con le persone già contattate.

La profilassi, in questi casi, va fatta su chi è stato particolarmente vicino al ragazzo e potrebbe essere entrato in contatto con goccioline di saliva o aver bevuto dallo stesso bicchiere.