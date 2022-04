Manolo Zecchini, in partenza per l’America, salutato dal vicesindaco Tomaello e dall’assessore Costalonga

Il Vicesindaco con delega allo Sport Andrea Tomaello e l’assessore al Commercio Sebastiano Costalonga martedì hanno incontrato l’atleta Manolo Zecchini, in partenza per l’America dove parteciperà in rappresentanza dell’Italia al Campionato Mondiale di MMA (Arti Marziali Miste).

Manolo, in arte Angelo Veneziano, è un venticinquenne di Marghera che fin da bambino si appassiona alle arti marziali. Inizia a 5 anni a frequentare una palestra ed entra nel mondo del Karate, poi continua praticando un po’ tutte le arti marziali, dal Jiu-Jitsu al Grappling passando per la box, la Thai Boxe e la lotta Greco Romana.

La disciplina orientale lo affascina e lo conquista, tanto che continua ad applicarsi con impegno e sacrificio, ottenendo ottimi risultati in tutte le arti, classificandosi ai primi posti in tutte le competizioni.

Non sono mancati gli infortuni, anche seri, ma con la sua determinazione e l’auto disciplina, ha saputo rialzarsi, reagire, e riprendere a combattere mantenendo standard elevati.

Manolo Zecchini si allena a Mestre alla Fighter Angels, a Milano alla MMA atletica boxe e in America esattamente ad Albuquerque nel New Messico alla Jackson Wink MMA.

Attualmente è l’atleta più giovane in Italia ad aver combattuto in Brasile e aver vinto un match MMa da professionista, ancora da minorenne aveva 17 anni e ha combattuto nella capitale a Brasilia.

Ora Manolo, primo e unico atleta Italiano, è in partenza per l’America dove difenderà i colori dell’Italia, ma soprattutto il colore della sua amata Venezia, in una competizione mondiale.

Manolo sale sul ring “indossando” il gonfalone di Venezia, da cui il nome d’arte Angelo Veneziano.

Queste le parole del Vicesindaco: “Manolo è un esempio di determinazione forza e coraggio, tutte caratteristiche necessarie ad un vero atleta che lo hanno portato ad una tappa della sua vita estremamente importante e fondamentale per la sua eccezionale carriere sportiva. Venezia è particolarmente orgogliosa di avere uno sportivo di tale calibro e capacità. ”

“Auguriamo il meglio a Manolo, – dichiara l’assessore Costalonga – che possa raccogliere i frutti di tanto impegno e passione, con la speranza che qualcuno lo aiuti con una piccola sponsorizzazione, perché per poter essere presente a livelli così alti, per portare così in alto la bandiera Italiana e il nostro gonfalone, le spese sono tante.”

Per chi volesse, Manolo è contattabile attraverso le sue pagine Facebook “Manolo Zecchini” e “Zecchini Manolo Atleta”.