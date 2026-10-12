Salto Mortale: a Bussolengo il Cimitero dei Circensi torna al centro della scena il 23-24 ottobre 2026

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A Bussolengo, alle porte di Verona, il Cimitero dei Circensi diventa teatro a cielo aperto per un doppio appuntamento che celebra la storia e le eredità del circo italiano. Il progetto si svolge il 23 e 24 ottobre 2026 e include performance internazionali, incontri e uno spettacolo teatrale pensato appositamente per il luogo.



Il camposanto, unico nel suo genere, ospita le tombe di numerosi artisti che hanno segnato la scena circense nazionale. Tra i nomi più noti sepolti a Bussolengo figurano il cavallerizzo Enrico Caroli e il fratello Francesco, clown bianco di successo, Leonida Casartelli, capostipite della dinastia omonima, e Cesare Togni, impresario attivo nel Novecento.



Nel piccolo grande pantheon del circo riposano anche i genitori del noto artista David Larible, Lucina Casartelli ed Eugenio Larible, a testimonianza dei legami profondi che la comunità circense ha tessuto nel territorio per oltre mezzo secolo.



L’iniziativa, battezzata Salto Mortale, nasce dall’idea del professor Alessandro Serena, studioso della storia dello spettacolo circense e di strada. Il progetto vuole rendere omaggio agli artisti dello spettacolo popolare e, al tempo stesso, indagare il rapporto tra il mondo del circo e il tema del trapasso, un tema che il programma affronta con linguaggi leggeri e poetici.



Con l’avvicinarsi di Halloween, l’evento intende restituire voce a storie spesso rimaste private e a racconti personali che costituiscono la memoria collettiva della comunità circense. L’organizzazione ha scelto di articolare la manifestazione in luoghi diversi: la storica Villa Spinola, il Cimitero dei Circensi e il Teatro Santa Maria Maggiore.



Il cartellone si apre venerdì 23 ottobre alle 21.00 a Villa Spinola con una conferenza-spettacolo intitolata proprio Salto Mortale. Il professor Serena guiderà il pubblico attraverso aneddoti, materiali d’epoca e immagini, accompagnato dalle performance dal vivo del Quartet Dekru, compagnia ucraina di teatro fisico che ha ottenuto riconoscimenti internazionali.



Il sabato pomeriggio, il 24 ottobre, alle 16.00 è prevista una cerimonia commemorativa all’ingresso del Cimitero dei Circensi. L’appuntamento include un momento di ricordo e un simbolico passaggio di consegne alle nuove generazioni, con la partecipazione degli allievi dell’Accademia d’Arte Circense di Verona e delle autorità locali.



A seguire, alle 17.00 al Teatro Santa Maria Maggiore, il Quartet Dekru presenta La Porta del Cielo, spettacolo vincitore del bando Cantiere Goldoni promosso dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Arteven. La piece mette in scena, con toni di clownerie e teatro fisico, l’irruzione di tre anime trasformiste in un cimitero abbandonato e il loro incontro con un custode; un racconto che guarda al mistero dell’esistenza con leggerezza.



Salto Mortale è sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Comune di Bussolengo. Il progetto è realizzato da Mosaico Errante, compagnia italiana di teatro-circo, in collaborazione con Arteven.



Alla manifestazione prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo circense: il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi, l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta, Antonio Buccioni (presidente dell’Ente Nazionale Circhi), Gianluca Cavedo (presidente della Commissione consultiva per i circhi e lo spettacolo viaggiante del Ministero della Cultura), Francesco Mocellin (presidente del Club Amici del Circo e vicepresidente della European Circus Association) e Andrea Togni, direttore dell’Accademia d’Arte Circense di Verona.



Tra gli ospiti è segnalata anche la presenza di Don Mirko Dalla Torre, direttore dell’Ufficio diocesano “Migrantes” per la Diocesi di Vittorio Veneto, e di Andrea Giachi, artista attivo e riferimento per la comunità circense locale.



Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito; la prenotazione è consigliata. Per informazioni e prenotazioni: info@circoedintorni.it.