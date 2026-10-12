George Clooney aprirà un ristorante italiano a Cotignac, in Provenza

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George Clooney porterà la cucina italiana in un villaggio della Provenza: l’attore ha in programma di inaugurare un ristorante a Cotignac nella primavera del 2027. Il locale sorgerà in 11 Cours Gambetta, negli spazi dove prima operava il ristorante Les 3 Marches, oggi in ristrutturazione.

Il progetto è perseguito insieme al canadese Graham Porter, proprietario dell’hotel Lou Calen, vicino al sito scelto. La notizia, emersa inizialmente sul quotidiano locale Var‑Matin e rilanciata dai media francesi, è stata confermata dal sindaco di Cotignac, Jean‑Pierre Véran.

Clooney e la sua famiglia si sono trasferiti nella regione lo scorso dicembre; Cotignac è un paese di circa 2.000 abitanti. Secondo il sindaco, i lavori sono già iniziati ma l’iniziativa non risulta ancora formalmente registrata a nome dell’attore: il comune non ha ricevuto una domanda di permesso di costruire intestata a Clooney. “Per il momento non risulta ufficialmente da nessuna parte”, ha dichiarato Véran, aggiungendo che il progetto è sostenuto dall’hotel Lou Calen e che Clooney risulta coinvolto dietro le quinte. I giornali locali riportano che i cantieri sono partiti nelle ultime settimane.

La scelta di aprire a Cotignac riflette i legami personali dell’attore con Italia e Francia. Clooney possiede Villa Oleandra sul lago di Como da 24 anni; lì i suoi figli, i gemelli Ella e Alexander, hanno nove anni e imparano l’italiano. Con la moglie, l’avvocatessa per i diritti umani Amal Alamuddin, l’attore ha scelto la Francia come luogo dove crescere la famiglia.

Negli ultimi anni Clooney ha preso le distanze da alcuni aspetti degli Stati Uniti e ha dichiarato di voler continuare ad avere ruoli da attore ma di non voler dirigere film nei prossimi anni per dedicare tempo ai figli. “I now have two nine‑year‑olds”, ha osservato parlando delle scelte professionali legate alla famiglia; ha inoltre ricordato che l’ultimo suo lavoro da regista risale al teatro di Broadway e che i tempi di produzione da regista sarebbero troppo lunghi rispetto alle esigenze famigliari.

L’investimento privato è visto con favore dalle autorità e dalle attività locali. Il sindaco ha sottolineato il potenziale beneficio turistico di un legame internazionale come quello con Clooney, in una località che di recente ha ottenuto lo status di “station classée de tourisme”.