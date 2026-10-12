Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina: Osmajic e Messias decidono il match

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Il 10 ottobre 2026 il Genoa ha ottenuto il primo successo in campionato della stagione, superando la Fiorentina 2-1 allo Stadio Luigi Ferraris. I rossoblù hanno trovato il vantaggio nel primo tempo con le reti di Igor Osmajic e Messias, che hanno indirizzato la partita a loro favore.

Nella ripresa la Fiorentina ha provato a reagire e ha accorciato le distanze al 73′ con un’autorete di Vasquez, ma non è riuscita a completare la rimonta. Il Genoa, che prima della partita aveva raccolto soltanto un punto e subito quattro sconfitte in campionato, ha retto la pressione e portato a casa i tre punti.

L’allenatore del Genoa, De Rossi, ha rivoluzionato la formazione iniziale schierando Traoré e Frendrup davanti alla difesa e confermando El Shaarawy come titolare. Dall’altra parte Vanoli ha puntato su Fagioli in regia e su Beto come prima punta.

Nel complesso il Grifone ha dominato buona parte dell’incontro e ha conquistato una vittoria considerata meritata, che interrompe il difficile avvio di stagione del club.