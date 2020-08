Maltempo a Verona, è finimondo. Acqua e grandine mai viste [video]

[Video a fine articolo]

Maltempo a Verona oggi pomeriggio come non si era mai visto. Un allerta della Protezione Civile aveva avvisato sulla possibilità di temporali, anche forti con vento e grandine, ma nessuno immaginava una violenza degli elementi così. Così, a detta di molti residenti, acqua e grandine non si erano mai visti.

Centinaia le richieste pervenute ai vigili del fuoco. Il violento nubifragio si è abbattuto oggi, domenica, pomeriggio a Verona e provincia causando pesantissimi danni e disagi.

Alberi sradicati, grandine, strade allagate con l’acqua che ha raggiunto livelli allarmanti talvolta ad altezza d’uomo come si vede nel filmato.

L’ondata di maltempo ha interessato varie zone della città scaligera, dal centro storico al quartiere residenziale di Borgo Trento fino a Veronetta, rione ripetutamente colpito da nubifragi anche nelle scorse settimane.

Colpita anche la Valpolicella, da stimare eventuali conseguenze ai vigneti.

Video degli effetti del maltempo di oggi a Verona qui sotto.