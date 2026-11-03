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Maltempo e crollo termico: prima neve sugli Appennini, allerta su Puglia e Basilicata

01/11/2026: prima neve sugli Appennini e crollo delle temperature in Italia. Maltempo lunedì su Medio Adriatico e Sud, allerta arancione per Puglia e Basilicata.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il primo novembre 2026 registra la prima neve della stagione sugli Appennini e un deciso calo delle temperature su gran parte del Paese.

Per la giornata di lunedì è previsto maltempo soprattutto sulle regioni del Medio Adriatico e al Sud. Le autorità meteorologiche hanno emesso un’allerta arancione per temporali su Puglia e Basilicata.

Le coste adriatiche saranno interessate da venti intensi di bora e grecale, che contribuiranno al peggioramento delle condizioni lungo il versante orientale.

Secondo le previsioni il tempo dovrebbe migliorare a partire da mercoledì, con un graduale rialzo delle condizioni meteorologiche.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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