5 x 1000
HomenotizieIl relitto dello Smeraldo e un “cimitero” di sommergibili individuati al largo...

Il relitto dello Smeraldo e un “cimitero” di sommergibili individuati al largo di Tabarka

A largo di Tabarka, ricerche sonar hanno individuato lo Smeraldo e otto sommergibili britannici: sui fondali, a 70 m, riposano circa 500 militari. Scoperta 01/11/2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

A largo delle coste di Tabarka, in Tunisia, sono stati identificati i resti di un vero e proprio cimitero sottomarino. La scoperta è emersa dalle ricerche condotte con sonar da Jean Pierre Misson e resa nota il 1° novembre 2026 da Leonardo Zellino per TG1.

Tra i relitti rinvenuti figura lo Smeraldo, sommergibile italiano varato nel 1933 e affondato nel 1941 con 45 marinai a bordo. Il suo scafo si trova sui fondali a circa settanta metri di profondità.

Nelle stesse aree sono stati individuati anche otto sommergibili britannici. Complessivamente, nei relitti riposano circa cinquecento militari sepolti dal mare.

Gli studiosi segnalano il valore storico e archeologico del ritrovamento, che è stato descritto come un elemento importante per ricordare e onorare la memoria dei caduti.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE