Aperto il Ponte Votivo: alla Madonna della Salute di Venezia (senza candele)

Anche quest’anno a Venezia torna la ricorrenza della Madonna della Salute.

Il pellegrinaggio dei fedeli torna dopo lo stop forzato per il Covid-19.

Il Ponte votivo sul Canal Grande + stato inaugurato: tutto è pronto per la festa della Madonna della Salute.

Unica differenza: domenica non sarà possibile portare alla Basilica le tradizionali candele in segno di grazia per scongiurare le malattie come cautela contro la pandemia.

Alla cerimonia di apertura, con il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini. Presenti esponenti delle massime autorità civili e militari della città.

Torna dunque possibile il pellegrinaggio, dopo il blocco dello scorso anno per la pandemia, sul tradizionale ponte allestito all’altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio, che consente il passaggio dei fedeli verso la Basilica.

Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione del ponte e seguito dal passaggio della processione sulla struttura fino all’arrivo in chiesa.

Il pellegrinaggio risale ad un voto fatto dalla Serenissima durante la peste bubbonica che colpì tutto il nord Italia tra il 1630 e il 1631, che portò al voto del pellegrinaggio e alla costruzione della Basilica, opera del Longhena, inaugurata nel 1683.