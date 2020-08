Lutto a Noale per la morte del consigliere Damiano Caravello

È morto verso le 4 del mattino di venerdì 7 agosto il consigliere comunale di Noale Damiano Caravello, a neanche 30 anni. Ne hanno dato notizia i famigliari e i colleghi consiglieri. «Pensavamo riuscisse a venirne fuori – dice commosso il consigliere Pierantonio Orti – Una persona stupenda, attivo: non stava mai fermo, aveva mille idee non solo politiche ma anche nell’ambito del gruppo dei giovani della parrocchia di Briana. Un ragazzo modello, sempre con il sorriso – Orti interrompe per le lacrime – Mi dispiace, gli ero molto affezionato». Caravello soffriva da tempo di una malattia al fegato e ultimamente era stato sottoposto a un trapianto e altri interventi.

«A volte accadono eventi ai quali non si è preparati e ai quali non si vuol credere – scrive in una nota l’Amministrazione comunale – Nonostante una salute difficile e una situazione complicata eravamo tutti convinti che alla fine Damiano ce l’avrebbe fatta. La sua serenità era contagiosa, così come il suo ottimismo. Era appena entrato in Consiglio Comunale convinto di poter fare politica seria e responsabile, ma il tempo è stato veramente poco.

Vogliamo qui esprimere un pensiero di vicinanza alla famiglia di Damiano assieme alla tristezza e allo sgomento del Sindaco, della Giunta, di tutto il Consiglio Comunale e di tutta la Cittadinanza. Faremo tesoro della testimonianza di Damiano per continuare, anche a suo nome, il servizio alla nostra Città». «Quando il tempo ha un valore diverso…per Damiano l’intensità con cui ha vissuto la sua vita ne ha dato davvero una misura superiore – commenta il sindaco di Noale Patrizia Andreotti – . Per tutti noi rimangono nel ricordo la sua forza e determinazione, nel nostro cuore il suo sorriso. Ciao Damiano».