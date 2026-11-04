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Pappas trionfa in New Hampshire: prima storia elettorale per un senatore gay negli Stati Uniti

Chris Pappas, classe 1980, eletto senatore in New Hampshire: primo senatore gay negli Usa. La sua campagna puntava su diritti LGBTQ+, farmaci, imprese e veterani.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Chris Pappas, classe 1980, ha vinto l’elezione al Senato facendo storia: è il primo senatore gay eletto negli Stati Uniti, secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa.

Nella campagna elettorale Pappas ha posto al centro la protezione dei diritti LGBTQ+, la riduzione dei costi dei farmaci, il sostegno alle piccole imprese e la tutela dei veterani. Questi temi sono stati indicati come i cardini della sua offerta politica durante la corsa elettorale.

La notizia è stata divulgata e aggiornata il 4 novembre 2026, con gli sviluppi riportati dai media nazionali. La vittoria segna un momento storico segnalato anche per il New Hampshire, dove Pappas ha ottenuto il successo che lo porta al Senato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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