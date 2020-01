Lotteria Italia, premi e biglietti vincenti dell’edizione 2019

Lotteria Italia, storicamente il sogno di fine anno di ogni italiano.

Nell’edizione 2019 si è distinta la regione Lazio per numero di biglietti venduti.

BIGLIETTI VENDUTI.

Il Lazio ha staccato oltre un milione trecentomila tagliandi, la Lombardia un milione 145 mila, l’Emilia Romagna 647 mila, seguita dalla Campania con 605 mila. Valle d’Aosta e Molise sono i fanalini di coda, rispettivamente con 12 mila e 30 mila biglietti.

Ma la Lotteria Italia 2019 si distinguerà anche per il numero di biglietti venduti online: 11.709. Tra le province, quella di Roma supera tutte le altre con oltre un milione di biglietti venduti, con quella di Milano che si ‘ferma’ a 546 mila.

PREMI.

I premi, i biglietti vincenti, il montepremi: sono queste che interessano agli italiani. Ecco quindi il dettaglio.

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alla Lotteria Italia 2019, al termine della riunione che si è tenuta presso la sede dei Monopoli di Stato, ha stabilito di attribuire un totale di 205 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni di euro.

In questa edizione sono stati venduti un po’ meno di 7 milioni di biglietti (6.717.269). Per questo motivo, ha spiegato il presidente del Comitato, Roberto D’Alessandro, in diretta su RaiUno, sono cambiati i criteri di suddivisione dei premi di seconda e terza categoria, mentre rimangono confermati i cinque super premi di prima categoria.

Ecco la suddivisione:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA:

primo premio euro 5.000.000

secondo premio euro 2.500.000

terzo premio euro 1.500.000

quarto premio euro 1.000.000

quinto premio euro 500.000.

PREMI DI SECONDA CATEGORIA: 20 premi da euro 100.000.

PREMI DI TERZA CATEGORIA: 180 premi da euro 20.000.

BIGLIETTI VINCENTI, TRIONFA TORINO.

Torino è la città che si porta a casa il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia di quest’anno.

Il biglietto, serie O numero 005538, è stato venduto proprio nel capoluogo piemontese dove è già scattata la caccia al vincitore.

Il secondo premio, quello da 2,5 milioni, è andato invece ad un biglietto venduto a Gonars , paesino da quattromila anime in provincia di Udine.

Sul gradino più basso del podio, con una vincita da 1,5 milioni di euro, si piazza Roma, seguita da Lucca con 1 milione di euro, e da Erba, in provincia di Como, con 500 mila euro.

BIGLIETTI VINCENTI DI PRIMA CATEGORIA.

Ecco le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi della Lotteria Italia 2019:

O 005538 Torino,

P 463112 Gonars(UD),

N 121940 Roma (distributore locale),

P 370303 Erba (CO),

C 127922 Lucca.

BIGLIETTI VINCENTI DI SECONDA CATEGORIA (20 PREMI DA 100.000 EURO).

C497235 ROMA

L064678 CASTELLARANO (RE)

E237293 ROMA

E235721 ROMA

N221621 MOLFETTA (BA)

F409216 SALERNO (SA)

D133481 PAVIA (PV)

E346697 TORINO DI SANGRO (CH)

P431020 PALO DEL COLLE (BA)

P412570 LAVIS (TN)

M059274 RICCIONE (RN)

L288423 TORINO

E468061 FRASCATI (RM)

A473573 TORTONA (AL)

M160464 TRIESTE (TS)

P475690 ROMA

N065499 NAPOLI

M003332 SALERNO

A351631 PARMA

E323839 PISCINA (TO)

CURIOSITA’.

Anche quest’anno l’estrazione dei premi di prima categoria è stata fatta in diretta durante il programma “I Soliti Ignori – il ritorno”, condotto da Amadeus.

Per Torino, come riportano le agenzie specializzate Agimeg e Agipronews, si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro nella storia della Lotteria Italia, anche se in passato il capoluogo piemontese aveva comunque già “centrato” vincite a sei zeri.

Lo scorso anno è arrivato il premio da un milione di euro, uno dei cinque di prima categoria venduti in città negli ultimi venti anni.

Da notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti quest’anno hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219 mila si è passati a 226 mila, con un incremento del 3,2%.

La principale novità di questa edizione della Lotteria Italia, che passerà comunque alla storia come la più “povera” in termini di vendita di biglietti (appena 6,7 milioni, mai così in basso negli oltre 60 anni del gioco), è stata l’assegnazione di 20 premi da 100 mila euro e non più 50 da 50 mila.

L’elenco completo dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito https://www.adm.gov.it .

– articolo in aggiornamento –