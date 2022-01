L’Inghilterra ritarda cure oncologiche e cardiache a causa del Covid

L’Inghilterra ritarda le cure oncologiche e cardiache a causa del Covid. Si parla di operazioni cardiache e interventi per il cancro ritardati anche se prioritari poiché il servizio sanitario nazionale è “in ritardo come mai prima d’ora”. Le operazioni urgenti come i trattamenti cardiaci e contro il cancro sono in ritardo negli ospedali poiché il servizio sanitario nazionale è teso come mai prima d’ora a causa del Covid, hanno avvertito i leader sanitari.

Più di 20 ospedali in Inghilterra hanno dichiarato situazioni critiche a causa del crescente numero di medici costretti a isolarsi anche per contagi che coinvolgono i sanitari stessi, esercitando ulteriore pressione su un servizio già provato dal picco dei casi di Covid. Un gruppo interpartitico di parlamentari ha sottolineato le conseguenze della decisione di Boris Johnson di “cavalcare” l’ondata di Omicron nel periodo senza restrizioni.