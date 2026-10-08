“L’Impresa della Bellezza”: Manara, Mauro Corona, Alice Guerra e l’Orchestra di Padova e del Veneto a Vigonza

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La seconda edizione de L’Impresa della Bellezza si terrà al Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza dal 13 al 18 ottobre, con ospiti che vanno dal fumettista Milo Manara allo scrittore e alpinista Mauro Corona, fino all’influencer e autrice Alice Guerra e allo chef Luca Pappagallo.



Ideato e diretto da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, il festival si propone di esplorare il rapporto tra letteratura, arte e impresa, mettendo al centro il “saper fare” come leva per valorizzare il Made in Italy. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Sugarpulp in collaborazione con il Comune di Vigonza.

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La manifestazione era stata presentata in anteprima durante la 83ª Mostra del Cinema di Venezia, nello spazio della Regione del Veneto e della Veneto Film Commission all’Hotel Excelsior lo scorso 11 settembre. Al centro della rassegna ci sono autori, artisti, chef e professionisti che nel loro lavoro coniugano creatività e impresa.



Martedì 13 ottobre l’apertura sarà dedicata ai legami fra uomo e natura. Mauro Corona, autore bestseller e volto noto della televisione, parlerà del suo ultimo romanzo Felice e del rapporto con le vie alpine e il paesaggio. Con lui interverrà Marianna Corona, autrice di Rifugi per un tempo sospeso, che racconterà il suo legame con la montagna. L’incontro è moderato da Matteo Strukul.



Venerdì 16 ottobre la serata affronterà paesaggio, territorio e cultura enogastronomica. I conduttori Daniele Marcassa e Ivo Gallo racconteranno la genesi del programma La Racola, dedicato ai viaggi e al paesaggio veneto. A seguire è previsto uno show cooking con Luca Pappagallo, volto noto del web e della televisione, che presenterà in anteprima nazionale il libro Ricette in 15 minuti; il volume è in uscita in libreria il 20 ottobre.



Sabato 17 la programmazione vira verso il giallo. Il reading Il segreto di Agatha, con Giacomo Brunoro e Silvia Gorgi, rende omaggio ad Agatha Christie a cinquant’anni dalla sua morte, soffermandosi su un episodio particolare della sua vita. A seguire Alice Guerra presenterà La settima vita di Jessica Fletcher, dialogando con Matteo Strukul sulle dinamiche che legano scrittura, identità veneta e community social: Guerra conta infatti quasi un milione di follower su Instagram.



Domenica 18 ottobre il festival proporrà Milo Manara in un incontro con Strukul. Il fumettista illustrerà il suo adattamento a fumetti de Il nome della rosa e la versione illustrata de L’Odissea. Nel pomeriggio si svolgerà poi la pièce teatro-concerto Sangue e segreti nella vita di Palladio, scritta da Strukul con letture di Silvia Gorgi e musiche di Gian Francesco Malipiero eseguite dall’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Aram Khacheh.



A chiudere la giornata, Matteo Strukul presenterà in anteprima nazionale Il Fantasma di Venezia, terzo capitolo della trilogia sulla Venezia del Seicento inaugurata con La Congiura delle Vipere e La Vendetta dei Leoni di Venezia.



Il festival intende anche riannodare nodi storici fra arte e impresa: nel programma si richiamano figure come Canaletto, Tiepolo, Palladio e Goldoni, esempi di professionisti la cui opera si è sviluppata grazie a reti di committenti e mecenati. L’obiettivo dichiarato è riflettere su come creatività e capacità imprenditoriale si influenzino a vicenda.



Tra gli altri nomi presenti nel cartellone figurano Matteo Strukul, autore pubblicato in oltre 40 Paesi, e l’Orchestra di Padova e del Veneto, realtà consolidata con un ricco palmarès di esecuzioni e incisioni. Il palco del Teatro Quirino de Giorgio ospiterà quindi appuntamenti differenti per pubblico di lettori, appassionati d’arte, giovani studenti e operatori culturali.



Gli incontri sono gratuiti ma soggetti a prenotazione; il programma completo e le modalità di registrazione sono disponibili sul sito ufficiale del festival. Tutti gli eventi si svolgeranno al Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza e il banco libri è curato da Ubik Mestre. Tutti gli eventi sono gratuiti previa prenotazione su: www.impresadellabellezza.it