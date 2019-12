Lido, rimosse biciclette da S. M. Elisabetta

Alcuni lidensi avranno trovato un’amara sorpresa rientrando in isola mercoledì sera.

Una rimozione forzata delle biciclette è avvenuta infatti mercoledì dai pontili Actv di S. Maria Elisabetta.

Verso le 10 del mattino operatori del Comune hanno infatti operato per liberare una zona dalle bici.

Per mezzo di grandi cesoie sono state tagliate catene e legami che tenevano assicurati i mezzi contro i furti e le biciclette e sono state caricate su un furgone.

Il tutto alla presenza di due agenti della Polizia Municipale che assicuravano la legittimità dell’intervento.

La rimozione si è concentrata nell’attuale pontile della linea 1 dei vaporetti.

Tra i passeggeri, infatti, era in aumento l’abitudine di arrivare agli approdi in bicicletta e poi scendere legando il mezzo alle sbarre di ferro che costituiscono le strutture interne del pontile fino al ritorno.

Solo che le bici, nei corridoi di discesa dei passeggeri che sbarcano, avrebbero potuto intralciare il passaggio. Tale consuetudine, infatti, apparentemente inoffensiva, veniva ritenuta un possibile pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto in condizione di scarsa luminosità, come nelle ore serali.