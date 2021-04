Lido, corpo di uomo morto rinvenuto agli Alberoni

Lido, corpo di un uomo morto rinvenuto ieri mattina in zona Alberoni.

L’avvistamento è stato fatto da passanti che camminavano sulla spiaggia.

Inizialmente pareva che una persona stesse dormendo, poi, non avendo risposte, è stata chiamata la polizia.

La scoperta è avvenuta in uno di quei piccoli edifici, che nel passato venivano usate dalle colonie estive dei bambini, nei pressi delle corrispondenze dell’Istituto Stella Maris.

Il corpo era disteso all’aperto.

Secondo il primo rapido esame esterno sul cadavere il decesso poteva essere avvenuto 48 ore prima.

Sul posto il Suem 118 e la Polizia di Stato con il reparto della “Scientifica”.