Investito, muore a Lido durante la passeggiata pensionato di Castello

Angelo Scarpa, conosciuto e stimato residente del Sestiere di Castello è morto ieri in un “incidente” drammatico che avrà bisogno di ulteriori indagini per delinearne i contorni, anche se nulla restituirà l’uomo all’affetto della famiglia.

Le prime testimonianze hanno parlato dell’81enne che avrebbe provato ad attraversare la strada repentinamente. Altre voci ieri pomeriggio raccontavano che l’uomo fosse invece caduto in strada proprio nel momento in cui transitava il mezzo che l’ha investito. Si era diffusa anche la voce che poco prima un autobus Actv di linea lo avesse schivato per un soffio, mentre un’altra voce riportava che invece era stato “toccato”.

La dura realtà, alla fine, non cambia purtroppo.

Angelo Scarpa è morto ieri pomeriggio verso le 16 in Lungomare Marconi, a Lido, mentre faceva una delle sue passeggiate toniche e salmastre.

Il pensionato (era stato per tanti anni tipografo al Gazzettino) era una figura nota e benvoluta nel Sestiere di Castello. Sempre elegante e giovale, lo si poteva incontrare spesso durante le sue passeggiate tra via Garibaldi, Sant’Elena e il Lido.

In un attimo, dice la cronaca, ieri, lunedì, verso le 16, il dramma.

L’uomo camminava nei pressi dell’entrata del Des Bains sul marciapiede lato mare quando improvvisamente potrebbe essere caduto o avrebbe “invaso” l’asfalto proprio nell’istante in cui sopraggiungeva il furgone di una ditta di potature di alberi.

Resta da chiarire il motivo della presunta caduta e il ruolo dell’autobus della Linea 11 che è transitato pochi attimi prima. L’autista sarebbe già stato sentito dalla Polizia locale. Sul posto non ci sarebbero telecamere e si spera anche nell’aiuto di qualche testimone nella ricostruzione.

Angelo scarpa è stato investito in pieno e le sue condizioni sono parse disperate da subito. Immediato l’intervento del Suem dal vicino PPI dell’ex Ospedale al Mare ma i soccorsi sono stati inutili.

I rilievi nel tratto di strada coinvolta sono andati avanti tutti il pomeriggio.

Angelo, presenza “amica” per i residenti veneziani, lascia una moglie e due figli.

Sull’incidente indagano anche i carabinieri.

La data dei funerali non è ancora stata fissata.