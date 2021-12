Lidia Guidotto trovata morta in un fosso a Trivignano. Il 2021 si chiude con un mistero

Lidia Guidotto non ha fatto più ritorno a casa e al momento non ci sono particolari che fanno luce sul suo decesso. Lei che con i suoi 69 anni ogni mattina iniziava a passeggiare lungo una strada non molto distante dalla sua abitazione di via Tarù a Trivignano. Tutti i giorni, come consuetudine, la signora Guidotto percorreva qualche chilometro incontrando zolle verdi e viottoli che costeggiano un fosso. Forse è scivolata, forse un malore ha provocato la caduta. E a costringerla, dopo aver perso i sensi, a non rialzarsi più. L’hanno trovata riversa nel fosso che ha assistito agli ultimi passi della sua ultima passeggiata, in queste giornate che pur annunciano la nascita del nuovo anno.

La prima a preoccuparsi della sua assenza, a capire che qualcosa doveva essere successo, è stata la sorella, che non vedendola rientrare a casa, non riusciva a spiegarsi il ritardo. Le abitudini delle persone anziane rispettano un ritmo preciso, gli orari che puntualmente segnano il tran tran giornaliero e quando qualcosa muta, i parenti si allarmano. La signora abitava da sola ma poco distante vivono i suoi familiari, che ora sono sconcertati e disperati per questa disgrazia.

Con questa suggestione, la sorella ha telefonato alla polizia che subito l’ha ascoltata, si è fatta carico delle sue sensazioni e dei dubbi e ha esplorato la strada della passeggiata. L’hanno trovata riversa sul fossato e l’arrivo dell’ambulanza del 118 e i sub dei pompieri, hanno confermato, purtroppo, il suo decesso. Già una donna l’aveva visto quel corpo inerte in stato di abbandono che annunciava il peggio e aveva avvertito, a sua volta, le forze dell’ordine.

Ora, dopo le valutazioni del medico legale e forse, l’autopsia, la magistratura cercherà di valutare, dopo i dovuti accertamenti, le cause della morte, anche se da una prima analisi sembrano escluse responsabilità di terzi. Purtroppo l’ipotesi più probabile induce a riconoscere in una caduta sul terreno umido e scivoloso che confina il fosso, il triste epilogo della vita della signora Lidia che ha interrotto bruscamente, con la fine dei suoi giorni, la sua quotidiana passeggiata.