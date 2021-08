Libertà delle donne afghane è anche la nostra libertà, manifestazione in Campo Sa Geremia

La libertà delle donne afgane è anche la nostra libertà.

Venezia Manifesta

Con questo spirito, le donne rivelano ancora e sempre la loro capacità di condividere, di essere a fianco delle donne afghane, come sempre.

Sono accanto a tutte le donne che subiscono violenze, vessazioni e crimini.

Pur in tempi difficili, dove davvero non si si sa come affrontare la riproposizione, o meglio la continuità di vite violate, le donne cercano un senso, un modo per dire che ci sono.

Sbeffeggiate da articoli di stampa che hanno intimato: Dove sono le femministe?, quasi fosse colpa delle donne se quelle atrocità si sono aggiunte alle altre senza che nessuno si strappi i capelli, le donne stanno rispondendo ma ricordano che la civiltà dovrebbe riguardare tutti, uomini o donne che siano.

A ogni crisi umanitaria in giro per il mondo che coinvolga le donne risuona sempre la stessa domanda, come se occuparsi delle discriminazioni e del patriarcato di casa nostra escludesse la possibilità di manifestare contro quello altrui.

Come se le libertà e l’emancipazione delle donne occidentali fossero contrapposte a quelle delle donne del resto del mondo. Non è così.

L’appuntamento è per oggi, a Venezia in campo San Geremia.