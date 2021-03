Lettera del titolare di un’Azienda Agricola al Sindaco del Paese

Reverendo sior Sindaco Venceslao Graspe,

chi ci scrive è il padrone dea Asienda agricola “Soravalle”. Come è di

sicuro

al corente, ho spedito alla sua ditta EdilGraspe ea richiesta de un

intervento

dei suoi murari, parché ciò un tocco del cuerto dela stalla che è vignesto

ba-

so e par puro miracolo in cuel momento le bestie ereno al pascolo sinò ci

sa-

rebbe scampato il morto. Al momento le vache le ho rancurate inte una busa

querte da un tello fintanto che el cuerto non sarà giustato, e anca con un

fià

di fretta, parchè se tàca a piovare i xe dolori. Sicome che le vache non è

che

le posso assàre intea la busa par molto tempo dato che el tempo no xe che

prometa massa bene e se piove e va a ris-cio di negarsi, la prego de metarsi

una mano nea cossiensa e far partire al più presto sia òmeni che betoniera.

La ingrassio e le porco cordiali salutti.

Pancrassio Repolo