Lettera aperta al Sindaco di Venezia sull’Arsenale: richiesta di incontro

Illustre Sig. Sindaco,

il Forum Futuro Arsenale chiede alla S.V. un incontro in merito al Protocollo d‘Intesa alla firma della Sua Persona nonché dei Ministri della Cultura e della Difesa sul Progetto di valorizzazione del complesso del nostro Arsenale.

Come La S.V. sa, il Protocollo d’intesa riguarda i nuovi rapporti tra il Comune, la Marina Militare e la Società di cultura La Biennale di Venezia.

Il Forum rileva che in proposito non siano stati fatti conoscere ai cittadini veneziani:

-il progetto della Marina Militare per l’utilizzo di quanto le viene ceduto;

-un vero progetto della Società di cultura La Biennale di Venezia che riguardi l’Arsenale;

-l’esistenza e il contenuto specifico del suddetto Protocollo d’intesa.

Riteniamo che non avere aperto un colloquio aperto e preventivo con la città che la S.V. amministra su mandato elettorale sia un fatto rilevante sotto il profilo della condivisione democratica di atti che riguardano tutti i cittadini.

Pensiamo che tuttavia sia ancora possibile recuperare un rapporto leale e previsto dalle consuetudini e dalle norme della democrazia con i cittadini di Venezia rinviando la firma del protocollo d’intesa al fine eventualmente di apporvi delle modifiche che vadano nella direzione di quanto i suoi elettori chiedono alla S.V.

I cittadini veneziani chiedono che l’Arsenale continui ad essere il cuore anche del futuro di Venezia, un futuro che rispetti la storia e chi ci abita: posti di lavoro, residenzialità, artigianato, industria, cultura nella tradizione ultra millenaria che ha fatto di questa città la città più bella e desiderata del mondo.

Restiamo pertanto in fiduciosa attesa come cittadini veneziani e come rappresentanti di 65 associazioni di essere ricevuti quanto prima.

Cordialmente,

Il Consiglio Direttivo FFA

Alberto Bernstein Luigi Fozzati

Cesare Peris Giorgio Suppiej