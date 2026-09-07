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Lee Chang-dong torna alla Mostra di Venezia con “Possible Love”

Alla Mostra del Cinema di Venezia Lee Chang-dong presenta “Possible Love”. Il regista ha ricordato i licenziamenti del 40% dei lavoratori e lo sciopero represso.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il regista sudcoreano Lee Chang-dong è tornato alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo film, “Possible Love”.

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Nel corso della presentazione, Lee ha richiamato un episodio della Corea di circa dieci anni fa: la riorganizzazione di una grande azienda che portò al licenziamento di circa il 40% dei lavoratori e a un lungo sciopero. Le autorità avrebbero represso quella protesta in modo spietato.

Il regista ha definito l’accaduto uno choc per lui e per l’intera società, sottolineando l’impatto dell’evento sul suo lavoro e sulla memoria collettiva.

( aggiornato il
Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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