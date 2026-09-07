Lee Chang-dong torna alla Mostra di Venezia con “Possible Love”

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Il regista sudcoreano Lee Chang-dong è tornato alla Mostra del Cinema di Venezia con il suo nuovo film, “Possible Love”.

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Nel corso della presentazione, Lee ha richiamato un episodio della Corea di circa dieci anni fa: la riorganizzazione di una grande azienda che portò al licenziamento di circa il 40% dei lavoratori e a un lungo sciopero. Le autorità avrebbero represso quella protesta in modo spietato.

Il regista ha definito l’accaduto uno choc per lui e per l’intera società, sottolineando l’impatto dell’evento sul suo lavoro e sulla memoria collettiva.