Numisfero torna a Verona: fiera internazionale del collezionismo dal 10 al 12 dicembre 2026 con ingresso gratuito

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Verona si prepara ad ospitare, dal 10 al 12 dicembre 2026, una nuova edizione di Numisfero, la rassegna internazionale dedicata al collezionismo che riunisce numismatica, filatelia e altre forme di raccolta storica e contemporanea. L’evento, in programma a Veronafiere, sarà ad accesso gratuito per il pubblico.



La manifestazione punta a riconfermarsi come punto di riferimento nazionale e a collocarsi tra le più rilevanti realtà europee del settore. Organizzatori e espositori intendono attrarre non solo i collezionisti di lungo corso, ma anche giovani e nuovi appassionati, grazie alla gratuità dell’ingresso e a un allestimento pensato per coprire più ambiti del collezionismo.

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Dietro l’iniziativa c’è una collaborazione tra due realtà consolidate nel settore: Axcolta e Abafil Milano. Axcolta porta l’esperienza nella gestione di convegni, fiere e attività formative, operativa in Italia dal 1992 e dotata di certificazione ISO 9001 per i processi formativi oltre all’accreditamento come provider presso ordini professionali nazionali.



Abafil Milano invece è presente come co-organizzatore, con una lunga storia nel mercato delle forniture e degli accessori per la numismatica e la filatelia. Il connubio tra le competenze organizzative di Axcolta e l’autorevolezza di Abafil è alla base della proposta espositiva della fiera.



Il nome della manifestazione nasce dall’idea di unire l’anima numismatica con il concetto di “sfera”: un perimetro che racchiude il variegato universo delle collezioni. L’orizzonte della rassegna non si limita allo studio delle monete e dei francobolli, ma include oggetti che testimoniano memoria, arte e cultura materiale.



Numisfero si propone inoltre come luogo d’incontro professionale: la tre giorni accoglierà operatori europei del settore, offrendo uno spazio di scambio commerciale e culturale per esperti, commercianti e collezionisti. Al centro resta la comunità degli appassionati, con particolare attenzione ai momenti di confronto tra pubblico e specialisti.



Il percorso espositivo è articolato in più sezioni. La numismatica e le medaglie occuperanno uno spazio dedicato alle monete storiche, considerate testimonianze del passato collettivo. La filatelia e la storia postale ripercorreranno scambi epistolari attraverso i francobolli; le cartoline e la memoria visiva presenteranno rarità e scorci d’epoca ormai scomparsi.



Non mancherà spazio per il collezionismo contemporaneo: saranno presenti aree focalizzate su euro, once e bullion, oltre a settori dedicati alle card collection, incluse TCG e CCG, per intercettare le tendenze più recenti del mercato. A completare l’offerta, espositori e servizi rivolti alla conservazione, al grading e all’editoria specialistica, pensati per rispondere alle esigenze di professionisti e hobbisti.



Gli organizzatori sottolineano l’importanza di una rete di partnership strategiche e dell’uso dei canali social per promuovere l’evento e favorire il dialogo intergenerazionale tra appassionati. L’obiettivo dichiarato è rendere la cultura del collezionismo accessibile, senza barriere economiche, e rafforzare la rete tra operatori e pubblico.



La tre giorni si svolgerà all’interno del quartiere fieristico di Veronafiere, riconfermando la città scaligera come sede privilegiata per iniziative legate a numismatica e filatelia. L’ingresso gratuito è stato scelto anche per facilitare la partecipazione delle nuove generazioni e valorizzare l’incontro tra collezioni storiche e pratiche di raccolta contemporanee.



Per informazioni e dettagli sull’evento è disponibile il sito ufficiale: www.numisfero.it.