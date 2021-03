Le telecamere li inchiodano, arrestati i rapinatori della Giudecca

Indagati per tre rapine aggravate, i 4 rapinatori della “banda della Giudecca” sono stati arrestati stamattina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Venezia. I quattro, che avrebbero costituito un vero e proprio sodalizio, sono accusati di aver commesso tre rapine aggravate in centro storico e alla Giudecca nei mesi scorsi.

L’attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica veneziana, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti, cittadini italiani che hanno agito con il medesimo modus operandi ai danni di vittime accerchiate e malmenate, alle quali sono state sottratte ingenti somme di denaro: nel primo caso mille euro circa, e diecimila euro invece nel secondo episodio.

Particolarmente cruente sono state le due rapine portate a termine alla Giudecca, nel corso delle quali i malviventi avevano pedinato i malcapitati prima di entrare in azione, coprendosi il volto con indumenti e cappucci, facilitati in questo anche dall’uso delle mascherine chirurgiche.

Ricollegando i due episodi, che avevano elementi comuni in relazione al numero dei malviventi e alle modalità adoperate, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi in ordine all’identificazione dei quattro, tramite la visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e informazioni ricevute dalle vittime e da testimoni che, terrorizzati, hanno assistito agli episodi delittuosi.

Proficua è stata anche in questo caso la collaborazione dei carabinieri con con la polizia locale di Venezia, per la rapida e precisa estrapolazione delle immagini dalle telecamere che sorvegliano la realtà lagunare. Ad uno dei quattro indagati, inoltre, è stata contestata una rapina con l’utilizzo di un coltello ai danni di un supermercato nel centro storico in quella circostanza il bottino è stato di 50 euro. I quattro arrestati sono stati portati in carcere.