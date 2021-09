Le mani sulla Laguna di Venezia. Di Monica Sambo (*)

Conflitti di interesse e parentopoli hanno caratterizzato l’amministrazione Brugnaro a partire dalla prima delibera del consiglio comunale sul cambio di destinazione d’uso!

Da anni infatti denunciamo:

– l’eclatante conflitto di interesse sulla zona dei PILI

– il dirottamento di risorse ed investimenti pubblici come la passerella ciclopedonale (sempre sull’area dei Pili)

– la vendita di palazzi storici a Venezia all’imprenditore con il quale c’è stata una trattativa per la vendita dell’area dei pili

– la vicenda dell’Abate Zanetti che dopo essere stato ceduto al Sindaco (durante il mandato) è stato riassorbito dallo stesso nella Fondazione Musei Civici (con relativi oneri)

– le nomine nelle partecipate del comune di parenti dei consiglieri di maggioranza

E potremmo continuare ….

Un evidente, clamoroso conflitto di interessi, confermato dallo stesso Sindaco che nel 2015 in campagna elettorale aveva dichiarato che non avrebbe fatto nulla sui PILI e invece addirittura ha creato un Piano della mobilità del Comune rendendo protagonisti proprio i suoi terreni.

Un Sindaco che pensa di far diventare Venezia una Disneyland con tornelli e pass per entrare (anche per chi ci vive e ci lavora).

Un Sindaco che ha completamente abbandonato il territorio della terraferma a partire da Porto Marghera.

L’Italia purtroppo è già tristemente afflitta da conflitti e clientelismi, per questo è inaccettabile che proprio l’amministrazione di questa città si renda corresponsabile di questo declino, ed è una questione non solo morale ed etica ma soprattutto politica.

C’è bisogno di un impegno dell’amministrazione sulla trasparenza e sul conflitto di interessi, ma è evidente che questo impegno non può esserci se il primo a non rispettare tali vincoli etici e morali è proprio il sindaco con il suo personale conflitto sui terreni dei PILI.

Ma soprattutto ci sarebbe bisogno di un Sindaco che si prodighi per sorreggere questa straordinaria e unica città e non sia invece impegnato sul fronte dei propri interessi personali o delle proprie ambizioni nazionali.

Serve che il PD e tutte le forze di opposizione unite aprano un confronto con i cittadini perché questi giganteschi conflitti di interesse e questa cattiva gestione della città li danneggia e non costruisce un futuro per Venezia.

(*)

Monica Sambo

Capogruppo PD