Le Due Vigilesse. Di Roberto Bellino

Colgo lo sguardo, nel passarmi accanto delle due belle e maliarde vigilesse,

ma non le vedo spesso…si, ogni tanto….ma sono loro, son sempre le

stesse.

Ed ogni volta un brivido mi assale; sarà lo sguardo o forse il portamento

che le darà quell’aria un po’ marziale, che mi fa andare via di sentimento.

I loro nomi bramerei sapere per ricamarli entrambi nel mio cuore,

ma come fare…son così severe…forse….con la scusa di un favore….

Chiedendole, facendomi coraggio, il nome di una via o il monumento

di quell’eroe, si, quel personaggio che visse suppergiù nell’ottocento.

Che sia leale chiedere qualcosa solo così, per attaccar bottone?

Meglio sarebbe porgerle una rosa…che forse è la migliore soluzione;

Ma come fare? Non le incontro spesso, e pensare a procurarmi delle rose…

che poi mi porterei sempre d’appresso? Non me ne intendo, io, di queste

cose.



E’ solo un sogno, certo, solo un sogno; con che coraggio mi presenterei…

con che coraggio…io, poi, mi vergogno…già penso alla figura che farei…

Però, a vederle in abiti borghesi ne proverei di certo un altro effetto,

meno altezzose ma anche più cortesi, sfoggiando a tutti il loro vero

aspetto.

E proprio per quell’aria “mascolina” io non le vedo bene coi calzoni…

sarebbero più chic con la tutina, le infradito azzurre o i calzettoni…

Pure la gonna, a metà ginocchio, camuffa ciò che ognuno vuol vedere…

sarebbe meglio, aguzzando l’occhio, due belle minigonne e giarrettiere.

Oppure i leggins con gli stivaloni… o i body ben bombati monospalla,

oppure in shorts con due cinturoni, i foulard ecrù o la pashmina gialla.

Di certo è la fortuna che mi assiste, perché passando in via Torre Belfredo

oggi, nel pomeriggio le ho riviste…son proprio loro…quasi non ci

credo…

Tanta è la timidezza che mi coglie, che non riesco neanche a deglutire

ma resteran le mie, soltanto “voglie” che poi non mi faranno più dormire…

Nel mentre mi passavano d’accanto, sentivo le ginocchia tremolanti

che incerte si piegavano ogni tanto, e fui piegato anch’io, alcuni istanti.

Però, nell’incontrare i loro sguardi pur anche uniti a un timido sorriso,

mi sono detto…forse non è tardi…e prima o poi, io mi sarei deciso…

Seguendole dappresso per un tratto col cuore che mi rimbalzava in petto,

incredulo, rimasi esterrefatto…davvero mi scrivevano un biglietto…

E ogni tanto avvertivo i loro sguardi accompagnati da qualche risatina,

però m’accorsi che s’era fatto tardi e dovevo fare il pieno di benzina.

E tornando alla vettura parcheggiata, col cuore ballerino che “sussulta”

trovai sul parabrezza “la fregata”…non era un bigliettino, ma una multa!

R.B.