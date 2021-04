Lavori al Ponte della Costituzione: variazioni ai pontili Actv

AVM/Actv informa che, dalle ore 09:00 alle ore 16:00 dei giorni mercoledì 14 e giovedì 15 aprile 2021, sarà sospeso l’impianto di P.le Roma F e G per lavori al vicino Ponte della Costituzione.

Durante la sospensione le linee in partenza da P.le Roma utilizzeranno i seguenti approdi (di seguito indicati gli orari delle prime e ultime corse):

· Linea 1 – dalle ore 09:09 alle ore 15:57 i mezzi per Canal Grande partiranno da P.le Roma D

· Linea 2/ – dalle ore 09:11 alle ore 15:51 i mezzi per Canal Grande partiranno da P.le Roma D

· Linea 2 – dalle ore 09:04 alle ore 15:52 i mezzi per Tronchetto – Giudecca partiranno da P.le Roma E

· Linea 4.1 – dalle ore 09:18 alle ore 15:58 i mezzi per Giudecca – San Marco partiranno da P.le Roma B

· Linea 4.2 – dalle ore 09:16 alle ore 15:56 i mezzi per F.te Nove partiranno da P.le Roma C

· Linea 5.2 – dalle ore 09:06 alle ore 15:46 i mezzi per F.te Nove partiranno da P.le Roma C

Regolari le partenze della linea 3 per Murano da P.le Roma D e delle linee 5.1 e 6 per Zattere – Lido da P.le Roma B.

