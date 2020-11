L’attuale volatilità del mercato impatta sulle strategie di investimento

Stiamo attraversando un periodo storico senza precedenti, segnato da una pandemia globale che per il momento non sembra dare segni di miglioramento e che sta incidendo in modo significativo sull’economia globale. Per gli investitori, il 2020 è stato un anno senz’altro particolare e con ogni probabilità la situazione non cambierà prima della prossima primavera. L’unica cosa che si può fare al momento è dunque puntare sulle società più sicure, compagnie con un forte brand, acquistando titoli che nonostante il periodo possano offrire una buona stabilità.

Per esempio basta guardare le azioni di Amazon: il colosso di Jeff Bezos infatti continua a crescere nonostante tutto, anzi adesso sembra addirittura particolarmente vantaggioso per gli investitori. Acquistare azioni Amazon è dunque una buona idea, ma vale la pena capire il perché.

La crescita di Amazon nei primi mesi del 2020







In piena epidemia, nel nostro Paese la maggior parte delle azioni sono letteralmente crollate e la cosa di certo non ha stupito gli investitori, consapevoli delle conseguenze sul piano economico e finanziario del Covid e del conseguente lockdown. Un discorso completamente differente però deve essere fatto per le azioni Amazon, che proprio nei mesi più critici dell’epidemia sono rimaste costanti o hanno addirittura iniziato a crescere, in piena controtendenza. Durante la quarantena infatti si è verificato un esponenziale aumento degli acquisti online e nella maggior parte dei casi i consumatori hanno scelto proprio il colosso di Jeff Bezos.

Ecco spiegato il motivo per cui le azioni Amazon siano salite in un periodo storico caratterizzato da un sostanziale crollo generalizzato dei mercati finanziari.

Conviene ancora acquistare azioni Amazon?

Coloro che hanno avuto la lucidità di investire nelle azioni Amazon in piena epidemia hanno potuto trarre degli interessanti guadagni, ma qual è la situazione attuale? Vale ancora la pena puntare sul colosso americano o conviene orientare i propri investimenti su altri fronti?

Sicuramente oggi le azioni Amazon hanno rallentato la loro salita rispetto ai mesi del lockdown, ma questo non significa certo che sia poco vantaggioso investire su questi titoli. Parliamo infatti di un vero e proprio colosso: l’e-commerce numero uno al mondo, che ha reso il suo fondatore, Jeff Bezos, l’uomo più ricco del Pianeta. Acquistare azioni Amazon oggi significa compiere un investimento sicuro, con un margine di rischio praticamente inesistente. Possiamo dunque affermare con sicurezza che conviene ancora investire nel colosso americano, anche perché la crescita di Amazon, seppur più lenta, è comunque continua e progressiva.





Amazon e la differenziazione del prodotto



Alcuni sostengono che investire nelle azioni Amazon possa rappresentare per certi versi un rischio, in quanto la concorrenza aumenta di giorno in giorno e non è detto che l’e-commerce rimanga sempre ai primi posti. Prima o poi potrebbe arrivare un’altra realtà, talmente competitiva da mettere in crisi una piattaforma che esiste ormai da decenni.

Anche se ciò dovesse accadere però, la stima che le azioni Amazon scendano è davvero bassissimo ed il motivo è legato alla strategia di business messa in campo da Bezos. Non parliamo più solamente di un e-commerce, ma di una realtà che offre oggi una serie di servizi all’avanguardia e che mira a diventare un colosso in molti altri settori. Basti pensare a Twitch, la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon o a Deliveroo.

Il segreto del successo di Jeff Bezos è proprio questo: la differenziazione, che rende Amazon sempre più forte e che gli assicura una crescita progressiva e costante nel tempo. Se dunque le azioni potrebbero subire un leggero rallentamento, quel che è certo è che non rischiano di crollare e nemmeno di calare perché la loro crescita è assicurata ancora per diversi anni.