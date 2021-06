La tristezza e l’incontro con un amico

Malessere.

Che cosa c’è? C’è che la tristezza talvolta ci assale e ci guardiamo intorno desolati, alla ricerca di un senso che ci dica che la fiducia negli altri non si è smarrita, e che quel malessere che fatichiamo a esprimere in parole, magari domani passerà.

E poi riflettiamo ancora: e se anche gli altri pensassero così di noi? Tanti mesi in solitudine ci hanno resi più ostili, più diffidenti? Oppure è la paura che acceca la limpidezza del pensiero che si fa a volte astratto, altre ottuso, che cosa c’è?

C’è che pensando ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai bambini, ai giovani, temiamo il domani, sentiamo che tutto è cambiato in un apparente stato di cose che assomiglia a un tempo lontano, dove si viveva l’illusione di poter vivere in una società amica, dove ci si vuole bene e ci si comprende.

Eppure molti di noi ricordano le difficoltà di un tempo di povertà, di restrizioni, di sacrifici.

Ricordano la solidarietà, quella vera. O forse è il ricordo, con le sue afasie a consolare la tristezza della nostalgia del reciproco aiuto.

Benessere.

Che cosa c’è? C’è che l’incontro con un amico che non si vedeva da tempo, ha cambiato il colore al cielo e ha acceso la speranza.

Che bello e che consolatorio potersi parlare, guardare, sentirsi raccontare gli eventi della vita, le piccole e le grandi delusioni.

Ma anche la gioia di una risata, di una confessione, di un’idea bislacca e persino saggia.

Un incontro sereno e grato, ti ricorda i gatti, i cani, la laguna e i suoi colori, è bello tutto quando s’incontra un amico.

Sono belli gli alberi di Mestre, mostrano braccia aperte e generose per donare il benessere che stavamo cercando.

Uno, due, tre paia di braccia per ognuno di noi, come fiori di ginestra in un prato verde che conosce e ama la terra.