La Maria del Carnevale Laura Magnan nuda e dipinta da statua per il progetto “Venezia si risveglia”

La Maria del Carnevale Laura Magnan gira nuda e dipinta come una statua per il progetto “Venezia si risveglia” di Elena Tagliapietra.

Un po’ statua ma anche un po’ “madre natura”, con il muschio a coprire le parti intime e il corpo nudo completamento dipinto.

Una modella che quasi si confonde nel colore della pietra d’istria si è vista girare ieri mattina all’alba per Venezia, in posa in Piazza San Marco, vicino ai leoncini o ai Tetrarchi, sulla riva del molo e davanti al Ponte di Rialto.

Si tratta di un progetto di body painting dal titolo “Venezia si risveglia” ed è firmato dall’artista Elena Tagliapietra, la stessa che aveva realizzato con Alberto Toso Fei il bócolo umano e il grande cuore luminoso in Piazza San Marco, il primo nel 2014, il secondo nel 2015.

Le immagini scattate ieri prenderanno parte a una mostra che Elena Tagliapietra inaugurerà in Austria a luglio, e all’interno oltre la metà delle immagini parlano della laguna.

Il giro di ieri mattina è partito all’alba da Castello, passando per Piazza San Marco e giungendo a Rialto. L’artista ha iniziato a dipingere il corpo della sua modella molto prima, verso le 2.45 del mattino.

Veneziana d’origini, Tagliapietra ha voluto “Rappresentare il risveglio della città dopo l’emergenza coronavirus – spiega l’artista – non solo dei suoi luoghi legati al turismo ma anche delle attività quotidiane”. Così la modella-statua, oltre a posare in Piazza San Marco, passa l’imob davanti ai pontili, sorseggia uno spritz in via Garibaldi a Castello, acquista della frutta al mercato realtino.

Veneziana anche lei, se pur irriconoscibile sotto il colore, è Laura Magnan, una delle Marie del carnevale 2017.