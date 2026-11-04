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La Lega spinge per evitare i tagli agli organici della scuola: tecnici al lavoro, tensione politica

Salvini e Valditara cercano di scongiurare i tagli agli organici della scuola: tecnici del Carroccio al lavoro per recuperare risorse; opposizione parla di “un teatrino”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Salvini e il ministro Valditara hanno avviato un pressing per impedire i tagli agli organici della scuola. Secondo quanto riportato, i tecnici del Carroccio sono al lavoro per recuperare le risorse necessarie a evitare la sforbiciata.

La questione ha acceso lo scontro politico interno: il segretario leghista ha attaccato Giorgetti sostenendo di non essere stato informato, con la frase “Non ne sapevo nulla”. L’opposizione ha definito la situazione “un teatrino”.

La mobilitazione degli studenti è già sfociata in proteste. A Firenze, il 26/10/2026, gli studenti sono scesi in piazza contro il ministro dell’Istruzione e le politiche sulla scuola (agf).

La notizia è stata pubblicata il 4 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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