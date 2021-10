La festa delle luci: storia della famosa Galleggiante veneziana

Sarà un omaggio musicale alla “Galleggiante”, la celebre imbarcazione sfarzosamente illuminata che percorreva il Canal Grande e il Canale della Giudecca a Redentore e in alcune notti d’estate, quello che si terrà domenica 3 ottobre, alle ore 17.30, alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia.

I pianisti Ezio e Anna Lazzarini, padre e figlia, si esibiranno in un concerto al pianoforte a quattro mani ripercorrendo le suggestioni della Venezia del Novecento in un percorso musicale che inizierà con brani di Ermanno Wolf-Ferrari per proseguire con Cole Porter e per finire con Giulio Ruetta Fabbian, autore delle canzoni da battello che spesso sono state eseguite dai celebri “Gondolieri cantori”. I brani sono interamente elaborati e trascritti da Ezio Lazzarini.

Durante il concerto, le suggestive proiezioni per la regia di Enrico Bertolotti, gli abiti ideati da Francesco Ugoli e le performance danzanti di Alexandra Foffano, contribuiranno a mostrare allo spettatore, attraverso un percorso di immagini, la genesi della “Galleggiante”, a partire dall’estate del 1921, quando Cole Porter, assieme alla moglie miliardaria Linda Lee Thomas, ebbe l’idea di allestire dei pontoni galleggianti dove venivano organizzati sfarzosissimi party a cui partecipavano gli ospiti dei più famosi hotel veneziani.

Da quei pontoni illuminati nacque poi la “Galleggiante” veneziana, che transitava per il Canal Grande durante le notti d’estate, riccamente addobbata e con a bordo una piccola orchestra e dei cantanti; e sostava, fino alla metà degli anni Sessanta, nello specchio acqueo del Bacino di San Marco durante la Notte Famosissima, ospitando i solisti e il coro del Teatro La Fenice.

Ingresso (fino ad esaurimento posti) con gradita offerta libera di almeno 5 euro per le attività culturali, artistiche nonché i restauri della Scuola; obbligatorio il green-pass.