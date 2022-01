L’ Esercito Silenzioso, i caregiver italiani

Un libro scritto “sul campo” mette a fuoco un settore professionale fondamentale, eppure ancora nell’ombra, nonostante coinvolga circa nove milioni di persone.

L’associazione “Genitori Tosti” segue dal 2013 l’iter legislativo e l’andamento delle vicende legate alla questione del caregiving familiare in Italia.

L’informazione ancora latita, la figura del caregiver è, generalmente, qualcosa di sconosciuto e identificata in maniera sfocata anche dai diretti interessati, poco consapevoli di avere dei diritti come persone, come categoria professionale.

Per questo “Genitori Tosti” ha avviato una estesa campagna di informazione e mobilitazione, che mira a raggiungere il maggior numero di caregiver (9 milioni di persone) e portarle all’attenzione di chi sta lavorando alla legge che le riguarda.

Le attività, gli studi, l’impegno sociale che “Genitori Tosti” hanno profuso sono ora materia per un libro, che si propone come una sorta di saggio tecnico sul tema, ovvero non tanto un racconto di esperienze, quanto un resoconto di azioni pratiche, con un pizzico di manualistica, per chi deve affrontare l’argomento, anzi, di più: viverlo quotidianamente. Ma anche per chi non ha coinvolgimenti diretti, tuttavia desidera comprendere la realtà ed entrare a far parte di un circuito di sostegno ed abbracciare un pensiero aperto alla inclusione a tutto tondo, in parole e fatti.

ALESSANDRA CORRADI, GIOVANNI BARIN

“L’esercito silenzioso. I caregiver familiari italiani”

Prefazione di Simona Nocerino.

Con le interviste a Franco Pesaresi e Antonio Pinna