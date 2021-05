Josè Mourinho alla Roma: firmato contratto per tre anni

Josè Mourinho alla Roma: quando tutte le voci lo davano seduto su una panchina a tinte bianconere al posto di Pirlo, ecco la vera prima roboante sorpresa della campagna acquisti 2021.

Lo Special One ha firmato un contratto per tre anni con i giallorossi.

Jose’ Mourinho nuovo allenatore della As Roma è una notizia confermata dalla società. L’accordo lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024.

“Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Jose’ Mourinho nella famiglia dell’AS Roma”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “Jose’ è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di Jose’ rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”.

Jose’ Mourinho, 58 anni, è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e vanta 25 titoli in carriera. Mourinho è uno dei tre allenatori che sono riusciti a vincere la Champions League con due squadre diverse (Porto e Inter) impresa che ha ripetuto anche in Europa League.

Ha conquistato per tre volte la Premier League con il Chelsea e ha vinto i campionati nazionali in Italia, Spagna e Portogallo.

In Italia, l’Inter con il portoghese in panchina ha vinto il triplete, unica squadra italiana ad aver realizzato l’impresa a tutt’oggi.

“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione”, ha dichiarato Mou, prossimo allenatore della As Roma dopo l’annuncio ufficiale del club.

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto – ha detto il nuovo tecnico giallorosso – ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Daje Roma!”.

La notizia che si è propagata in un attimo oggi pomeriggio ha messo le ali ai piedi del titolo in borsa.

As Roma in Piazza Affari, dopo l’annuncio su instagram di Josè Mourinho, è stato congelato al rialzo per un repentino scostamento di prezzo, segnando un balzo del 22,35% a 0,322 euro.