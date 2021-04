Jesurum, antico e famoso marchio veneziano, cambia mano

Il più antico e famoso brand veneziano di biancheria di lusso per la casa, Jesurum, cambia proprietà.

A rilevare la storica manifattura gli imprenditori Paola Cimolai, che è anche Presidente e A.D. dell’azienda, sua sorella Carla e Filippo Olivetti, A.D. di Bassani Group, società leader in Italia nei settori dei servizi turistici e portuali.

Jesurum, nasce a Venezia nell’ottocento come laboratorio di merletto e grazie all’eccellenza dei suoi manufatti raggiunse rapidamente un successo internazionale con collezioni che conquistarono il mercato del lusso in tutto il mondo, aggiudicandosi nel 1929 il prestigioso Gran Premio all’Esposizione Internazionale di Barcellona.

I suoi ricami e corredi erano ambiti dall’aristocrazia europea e l’azienda divenne il fornitore ufficiale della casa reale italiana.

Numerosi i divi del cinema e i nomi del jet set internazionale e della politica che negli anni hanno scelto i suoi tessuti per arredare le proprie dimore, da Paul Newman a Elizabeth Taylor, da Henry Fonda a Henry Kissinger passando per sultani ed emiri.

“Vogliamo continuare a sviluppare, ampliare, espandere questo brand carico di fascino e storia, qualità e made in Italy – spiega Paola Cimolai – Ho un legame affettivo molto forte, perché il marchio era stato acquisito da mia zia che lo ha rilanciato aprendo un negozio monomarca e lavorando con una clientela esclusiva. Oggi Jesurum viene venduto a New York e Beverly Hills, a Mosca, e proprio in questi giorni si sta perfezionando una nuova importante apertura in Ucraina. Altri punti vendita in Europa sono Parigi, Montecarlo, Cannes, Atene. In Italia siamo presenti a Milano, Firenze, Genova, Pescara, Sorrento. Poco meno dell’80% del business è custom e i mercati principali sono quello del Medio Oriente, Russia, Stati Uniti, UK. Circa un 30% del business custom proviene dal settore dei mega yacht su cui vogliamo continuare a puntare e a crescere come quota di mercato”.

“Il mercato Italiano e più in generale europeo, mantiene comunque un valore di importanza imprescindibile per l’azienda considerato l’altissimo livello dei clienti che scelgono i nostri prodotti. Oggi Jesurum si distingue da tutti i suoi concorrenti grazie a un brand storico datato 1870, alla straordinaria qualità del prodotto 100% made in Italy e alla vastissima capacità di personalizzazione per il cliente. Per il mondo custom, la possibilità di scelta del ricamo per personalizzare lenzuola, asciugamani, tovaglie e tovaglioli, americani ecc. ecc. è davvero infinita. Abbiamo una collezione specifica per il settore alberghiero che per quello crocieristico. C’è inoltre una linea dedicata al bambino prodotta con il marchio “Baby J” che al momento propone lenzuola e pigiami per neonati e bambini. Anche su questa specifica linea di business c’è un importante progetto di sviluppo di un marchio giovane ma che sta già riscuotendo successo”.

Un brand, Jesurum, la cui tradizione va al passo con i tempi. “ Siamo consapevoli che il lusso, per essere definito tale deve essere sostenibile, rispettando le persone e l’ambiente. – afferma Carla Cimolai- Un prodotto di alta gamma, artigianale come il nostro va oltre il concetto consumistico di moda fast. In pratica non passa mai di moda dal punto di vista estetico e impatta sull’ambiente molto meno di altri che hanno un ciclo di vita brevissimo. Inoltre utilizziamo fibre naturali come lino e cotone che valorizzano l’esecuzione artigianale, a testimoniare la sapienza centenaria e il know how delle nostre ricamatrici e la profonda conoscenza di tessuti e filati, nel rispetto sempre della salute del cliente e dell’ecosistema”.

“Stiamo guardando a 360° – dichiara Filippo Olivetti-, per trovare nuovi mercati che possano essere appetibili e a misura per il nostro brand. L’azienda è passata di proprietà a fine marzo ed è già al lavoro a pieno ritmo sullo sviluppo di una nuova collezione “mare e montagna” dedicata alle seconde case. La strategia per i prossimi 5 anni è molto articolata e mira allo sviluppo delle collaborazioni e delle partnership su vari fronti, oltre all’importante progetto di strutturare la produzione al fine di poter entrare, con una linea dedicata, nei settori alberghiero e crocieristico nel segmento del lusso”.

(netta foto: Filippo Olivetti, Paola Cimolai)