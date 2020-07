Jesolo, esplosione nella notte: fatto saltare bancomat

Esplosione nella notte di sabato a Jesolo. Poco dopo la mezzanotte mani ignote hanno fatto saltare lo sportello automatico dell’ufficio postale di Jesolo sito in piazza John Fitzgerald Kennedy n.18.

I ladri hanno fatto deflagrare lo sportello Postamat arraffando parte del denaro contenuto per darsi il più velocemente possibile alla fuga a bordo di una vettura station wagon di grossa cilindrata di colore scuro.

Sul posto è intervenuto anche personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, specializzato per i rilievi tecnici.

Immediati sono scattati gli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Jesolo e del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave.

Sono allo studio i filmati delle telecamere della zona per appurare la via di fuga utilizzata dai malviventi e trovare indizi utili per le indagini.