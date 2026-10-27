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Harry Kane conquista il Pallone d’Oro: primo inglese dal 2001

27/10/2026: Harry Kane vince il Pallone d’Oro ed è il primo inglese a ottenerlo dal 2001. Battuti Kylian Mbappé e Yamal; l’attaccante è del Bayern Monaco.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Harry Kane è il vincitore dell’edizione 2026 del Pallone d’Oro. L’annuncio, riportato dall’agenzia Afp e dalla cronaca di Emanuele Gamba, assegna il prestigioso riconoscimento all’attaccante del Bayern Monaco.

Si tratta del primo giocatore inglese a ricevere il premio dal 2001. Alle sue spalle nella classifica finale si sono piazzati Kylian Mbappé e Yamal.

La notizia chiude una competizione considerata incerta fino alle fasi decisive, con tre nomi indicati tra i favoriti. Il successo di Kane conferma la sua posizione ai vertici del calcio internazionale per la stagione in esame.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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