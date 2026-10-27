Harry Kane conquista il Pallone d’Oro: primo inglese dal 2001

Harry Kane è il vincitore dell’edizione 2026 del Pallone d’Oro. L’annuncio, riportato dall’agenzia Afp e dalla cronaca di Emanuele Gamba, assegna il prestigioso riconoscimento all’attaccante del Bayern Monaco.
Si tratta del primo giocatore inglese a ricevere il premio dal 2001. Alle sue spalle nella classifica finale si sono piazzati Kylian Mbappé e Yamal.
La notizia chiude una competizione considerata incerta fino alle fasi decisive, con tre nomi indicati tra i favoriti. Il successo di Kane conferma la sua posizione ai vertici del calcio internazionale per la stagione in esame.