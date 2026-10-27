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HomenotizieZedda: la premier incontrerà i sindaci dopo l’episodio definito “sgarbo istituzionale”

Zedda: la premier incontrerà i sindaci dopo l’episodio definito “sgarbo istituzionale”

Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, annuncia che la premier riceverà i sindaci dopo uno sgarbo istituzionale; Piantedosi non rispose durante le proteste, si chiedono più fondi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Cagliari, 27 ottobre 2026 — Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha detto che la premier riceverà i sindaci a seguito di ciò che ha definito uno sgarbo istituzionale.

Zedda ha ricordato che nei giorni delle proteste studentesche il ministro Piantedosi non ha fornito alcuna risposta alle sollecitazioni dei sindaci.

Dal governo, ha aggiunto il primo cittadino, gli amministratori locali si aspettano ora un incremento delle risorse: i sindaci, ha sottolineato, sanno come utilizzare i fondi messi a disposizione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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