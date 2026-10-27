Zedda: la premier incontrerà i sindaci dopo l’episodio definito “sgarbo istituzionale”

Cagliari, 27 ottobre 2026 — Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, ha detto che la premier riceverà i sindaci a seguito di ciò che ha definito uno sgarbo istituzionale.
Zedda ha ricordato che nei giorni delle proteste studentesche il ministro Piantedosi non ha fornito alcuna risposta alle sollecitazioni dei sindaci.
Dal governo, ha aggiunto il primo cittadino, gli amministratori locali si aspettano ora un incremento delle risorse: i sindaci, ha sottolineato, sanno come utilizzare i fondi messi a disposizione.