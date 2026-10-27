Del Vecchio lancia l’offerta su Il Fatto: i fondatori respingono, Piazza Affari premia l’Opa

L’investitore noto come Lmdv ha annunciato una mossa per acquisire il quotidiano Il Fatto. I fondatori del giornale hanno rifiutato la proposta, ma la notizia ha comunque innescato una reazione positiva sui mercati.

A Piazza Affari si è registrato un rimbalzo dopo l’annuncio, interpretato come segnale di fiducia nell’offerta pubblica di acquisto (Opa) promossa da Del Vecchio. La dinamica ha riportato l’attenzione sul possibile sviluppo della vicenda societaria.

L’articolo pubblicato su Repubblica analizza le ragioni alla base della mossa di Lmdv e le conseguenze che possono seguire al rifiuto espresso dai fondatori. L’evoluzione della trattativa e la risposta degli azionisti restano elementi chiave per i prossimi passi.