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Del Vecchio lancia l’offerta su Il Fatto: i fondatori respingono, Piazza Affari premia l’Opa

Del Vecchio (Lmdv) punta Il Fatto; i fondatori dicono no all’offerta. Piazza Affari rimbalza e sembra dare fiducia all’Opa proposta dall’investitore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’investitore noto come Lmdv ha annunciato una mossa per acquisire il quotidiano Il Fatto. I fondatori del giornale hanno rifiutato la proposta, ma la notizia ha comunque innescato una reazione positiva sui mercati.

A Piazza Affari si è registrato un rimbalzo dopo l’annuncio, interpretato come segnale di fiducia nell’offerta pubblica di acquisto (Opa) promossa da Del Vecchio. La dinamica ha riportato l’attenzione sul possibile sviluppo della vicenda societaria.

L’articolo pubblicato su Repubblica analizza le ragioni alla base della mossa di Lmdv e le conseguenze che possono seguire al rifiuto espresso dai fondatori. L’evoluzione della trattativa e la risposta degli azionisti restano elementi chiave per i prossimi passi.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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