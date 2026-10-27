COMUNICATO STAMPA

Casale sul Sile (TV) –

Orto Creativo, agenzia web di Treviso con sede a Casale sul Sile, segue imprese del Veneto orientale nella realizzazione di siti web aziendali, con un’attenzione specifica a un territorio che ha due ritmi diversi: quello di San Donà di Piave e dell’entroterra e quello del litorale.

Orto Creativo è un’agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015: realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads per aziende e PMI.

Un territorio con due ritmi

Artigiani, commercio e imprese di servizi di San Donà lavorano tutto l’anno e vengono cercati soprattutto da clienti della zona. Le attività legate al turismo del litorale concentrano invece gran parte del lavoro in pochi mesi e ricevono richieste anche dall’estero, spesso da telefono e da persone già in viaggio. Lo stesso sito deve funzionare in entrambi i casi.

Cosa serve a un sito nel Veneto orientale secondo Orto Creativo

Versione da telefono curata: gran parte delle ricerche locali arriva da smartphone, spesso da chi è già in zona. Scheda Google allineata al sito: orari, servizi e contatti coerenti ovunque. Più lingue per chi lavora con il turismo: inglese e tedesco in primo luogo. Contatti diretti: modulo, telefono o pulsante WhatsApp, senza intermediari. Contenuti aggiornabili in autonomia dall’azienda, anche durante la stagione.

Fra i progetti dell’agenzia nell’area ci sono la Tipografia Colorama di San Donà e, per la navigazione lagunare, Motonavi Barracuda, con il sito per tour e transfer a Venezia.

«Nel Veneto orientale il cliente spesso decide in pochi minuti, dal telefono, magari in auto», dichiara Christian Paggiarin, fondatore di Orto Creativo. «Se il sito si apre lento, non dice in che lingua si parla o non ha un modo immediato per contattare l’azienda, quella persona passa al risultato successivo.»

Per un sito aziendale standard l’agenzia indica circa quattro settimane da quando ha tutti i materiali. Sviluppo, grafica e testi sono seguiti internamente, senza subappalti.

Il servizio è descritto nella pagina dedicata alla creazione siti web a San Donà di Piave. Il profilo dell’agenzia è sul sito di Orto Creativo.

Domande frequenti

Chi realizza siti web per aziende a San Donà di Piave?

Fra le agenzie che lavorano nel Veneto orientale c’è Orto Creativo, agenzia web di Treviso con sede a Casale sul Sile, che realizza siti WordPress su misura per imprese di San Donà di Piave e del litorale.

Un’attività del litorale ha bisogno di un sito in più lingue?

Se lavora con turisti stranieri sì: secondo Orto Creativo inglese e tedesco sono le prime lingue da considerare, insieme a una versione da telefono veloce e a contatti diretti.

Chi è Orto Creativo

Orto Creativo è un’agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015. Realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads su Facebook e Instagram per aziende e PMI di Treviso, Venezia, Mestre e del Veneto, con obiettivi misurabili su vendite e contatti.

Contatti per la stampa

Orto Creativo

Vicolo Antonio Meucci 27, 31032 Casale sul Sile (TV)

Tel. +39 366 383 0317 · info@ortocreativo.com · www.ortocreativo.com