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Italia ai quarti: azzurre battono la Bulgaria 3-0 agli Europei femminili di volley

Italia sconfigge la Bulgaria 3-0 e si qualifica ai quarti degli Europei femminili di volley: successo delle azzurre di coach Velasco (31/08/2026, Rai2).

Federico Fortesa
a cura di: Federico Fortesa
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Le azzurre guidate da coach Velasco hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale degli Europei femminili di volley dopo la vittoria per 3-0 sulla Bulgaria. La partita, segnalata da Rai2 il 31 agosto 2026, ha consegnato all’Italia un altro successo nel torneo.

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Con questo risultato la nazionale italiana avanza nella fase a eliminazione diretta del campionato continentale, consolidando il percorso della squadra nella competizione. Il punteggio finale indica una prova a senso unico a favore delle giocatrici azzurre contro la formazione bulgara.

La vittoria rappresenta per le italiane un passaggio fondamentale verso le fasi decisive dell’Europeo, dove ora troveranno le avversarie dei quarti di finale.

( aggiornato il
Federico Fortesa
Federico Fortesa
Non sono un giornalista, sono informatico ma il web è il mio mondo e le etichette non mi piacciono... Amo stare tra la gente e seguo tutti gli eventi e gli appuntamenti che posso. La mia mail qui: federico_f@lavocedivenezia.it
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