Investimenti a lungo termine: quali opportunità con le criptovalute?

Il boom delle criptovalute è stato uno dei fattori che hanno portato ad un clamoroso aumento degli iscritti sulle piattaforme di negoziazione online. Il 2021 è stato l’anno dei record per questa categoria di asset: la capitalizzazione del comparto per la prima volta ha superato i tremila miliardi di dollari e diverse monete digitali, tra cui anche sua maestà Bitcoin, hanno toccato i loro livelli massimi di sempre.

Alcuni token sono cresciuti in modo impressionante, passando da illustri sconosciuti ad oggetto del desiderio per trader ed investitori. Però bisogna considerare che si tratta di un mercato giovane, volatile e ancora molto sensibile alle sollecitazioni esterne, come dimostra il calo generale che sta coinvolgendo ora il mondo crypto. Per questo bisogna essere in grado di individuare quali sono i progetti che hanno delle reali potenzialità.

La crescita del mondo crypto

Sono passati ormai tredici anni da quando venne presentato al mondo il Bitcoin; dopo di lui sono state lanciate tante altre monete digitali: oggi i progetti attivi sono più di duemila, ma non tutti sono destinati ad avere un futuro luminoso. Nate come strumento fondamentale per la decentralizzazione della finanza, le criptovalute per tanto tempo sono state viste dai più come semplice asset speculativo, ma negli ultimi anni la percezione su di loro è profondamente cambiata.

Ormai è chiaro che non è più così. È vero che alcune monete digitali sono cresciute a ritmi vertiginosi grazie esclusivamente all’hype che gli si è creato attorno, ma è altrettanto vero che ci sono tanti progetti validi che hanno tutte le carte in regola per crescere nel corso del tempo e che quindi si prestano ad investimenti in ottica di lungo periodo.

Le migliori monete digitali per investimenti a lungo termine

Secondo gli esperti di e-conomy.it tra le migliori criptovalute su cui investire a lungo termine c’è sicuramente il Bitcoin, che da solo rappresenta circa il 40% dell’intero mercato criptovalutario. La frenata degli ultimi mesi non ha scalfito le certezze degli analisti, che prevedono una nuova ed importante crescita verso la soglia dei 100.000 dollari.

Impossibile non menzionare l’Ethereum, che non è solo la moneta digitale numero due in termini di capitalizzazione, ma è anche un progetto dalle potenzialità enormi. Si parla sempre troppo poco del Ripple, che per caratteristiche e solidità della sua infrastruttura è destinato a crescere notevolmente. Altre monete un po’ meno famose ma che comunque meritano di essere seguite attentamente per investimenti di lungo periodo sono il Bitcoin Cash, il Litecoin e l’Eos.

Come investire sulle valute digitali

Ci sono due modi per investire in criptovalute: acquisto diretto e negoziazione di strumenti finanziari derivati come i CFD che hanno come sottostante le monte digitali. L’acquisto diretto, che è l’opzione più gettonata tra chi vuole effettuare investimenti a lungo termine, fino a non molto tempo poteva essere fatto solo tramite gli exchange, soggetti non sottoposti a regolamentazione che mettono a disposizione degli utenti una piattaforma su cui scambiare moneta corrente con moneta digitale.

Al giorno d’oggi ci sono alcuni broker regolamentati (ad esempio eToro) che consentono di fare l’acquisto diretto tramite le loro piattaforme. I broker però sono soprattutto le figure di riferimento per chi intende fare trading online: oltre al già citato eToro, gli intermediari più adatti per questo tipo di attività sono XTB e IQ Option. Le piattaforme sono molto intuitive e bastano pochi euro per iniziare ad investire nel mondo crypto.